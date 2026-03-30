Из музея в Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Картина Ренуара «Рыбы»

CentralAsia (CA) - Картины Ренуара, Сезанна и Матисса общей стоимостью в несколько миллионов евро были похищены в результате ограбления Фонда Маньяни-Рокка под Пармой. Ограбление частного музея, по словам местной полиции, произошло еще на прошлой неделе, в ночь с 22 на 23 марта, передает «Би-би-си».

Среди похищенных работ — «Рыбы» Пьера Огюста Ренуара, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна и «Одалиска на террасе» Анри Матисса.

Грабителей, как сообщают в полиции, было четверо. Злоумышленники в масках взломали входную дверь, проникли в один из залов на первом этаже и скрылись с шедеврами через музейный сад.

Вся операция длилась меньше трех минут и была, по словам правоохранителей, хорошо спланирована и организована.

«Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна

Грабителей, как пишут итальянские СМИ, видимо, спугнула сработавшая сигнализация: четвертую картину, которую предположительно намеревались украсть, они оставили внутри.

В настоящее время полиция изучает записи камер видеонаблюдения музея, а также соседних объектов.

Вилла дей Каполавори, где находится Фонд Маньяни-Рокка

Фонд Маньяни-Рокка в 20 километрах от Пармы хранит коллекцию искусствоведа Луиджи Маньяни, включающую также работы Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойи и Моне. Фонд был основан в 1977 году.

Это ограбление стало очередным в серии преступлений в мире искусства.

В октябре прошлого года злоумышленники средь бела дня проникли в парижский Лувр и похитили ювелирные изделия на сумму 100 миллионов долларов.

На ограбление Лувра у злоумышленников ушло меньше восьми минут. Грабителей было четверо; по данным следствия, они действовали по хорошо согласованному плану.

По данным властей, преступники похитили восемь предметов — диадемы, ожерелья, серьги и броши. Все они относятся к XIX веку и когда‑то принадлежали семьям французских королей и императоров.

Нескольких подозреваемых с тех пор задержали, но о местонахождении похищенных предметов ничего неизвестно.