Из музея в Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

- 9:50, 30 марта 2026
CentralAsia (CA) - Картины Ренуара, Сезанна и Матисса общей стоимостью в несколько миллионов евро были похищены в результате ограбления Фонда Маньяни-Рокка под Пармой. Ограбление частного музея, по словам местной полиции, произошло еще на прошлой неделе, в ночь с 22 на 23 марта, передает «Би-би-си».
Среди похищенных работ — «Рыбы» Пьера Огюста Ренуара, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна и «Одалиска на террасе» Анри Матисса.
Грабителей, как сообщают в полиции, было четверо. Злоумышленники в масках взломали входную дверь, проникли в один из залов на первом этаже и скрылись с шедеврами через музейный сад.
Вся операция длилась меньше трех минут и была, по словам правоохранителей, хорошо спланирована и организована.
Грабителей, как пишут итальянские СМИ, видимо, спугнула сработавшая сигнализация: четвертую картину, которую предположительно намеревались украсть, они оставили внутри.
В настоящее время полиция изучает записи камер видеонаблюдения музея, а также соседних объектов.
Фонд Маньяни-Рокка в 20 километрах от Пармы хранит коллекцию искусствоведа Луиджи Маньяни, включающую также работы Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойи и Моне. Фонд был основан в 1977 году.
Это ограбление стало очередным в серии преступлений в мире искусства.
В октябре прошлого года злоумышленники средь бела дня проникли в парижский Лувр и похитили ювелирные изделия на сумму 100 миллионов долларов.
На ограбление Лувра у злоумышленников ушло меньше восьми минут. Грабителей было четверо; по данным следствия, они действовали по хорошо согласованному плану.
По данным властей, преступники похитили восемь предметов — диадемы, ожерелья, серьги и броши. Все они относятся к XIX веку и когда‑то принадлежали семьям французских королей и императоров.
Нескольких подозреваемых с тех пор задержали, но о местонахождении похищенных предметов ничего неизвестно.