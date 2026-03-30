Спикер парламента Учрал был отстранен от своих обязанностей по собственному желанию

CentralAsia (MNG) -

30 марта Великий Государственный Хурал Монголии проголосовал за отставку Учрала Ням-Осора от должности спикера парламента, официально открыв путь к его назначению на пост премьер-министра после недели стремительных политических перемен в Улан-Баторе. Об этом сообщило Управление по связям с общественностью Великого Государственного Хурала.

Ранее в тот же день состоялось заседание Постоянного комитета парламента по государственной структуре, на котором Учрал представил собственное заявление об отставке. «Малый Хурал Монгольской народной партии принял политическое решение выдвинуть меня кандидатом на пост премьер-министра, — сказал он. — Поэтому я подаю заявление об освобождении от обязанностей спикера в целях обеспечения политической стабильности, сохранения парламентской неприкосновенности и приоритета национальных интересов». Все 20 присутствующих членов комитета проголосовали за. Заместителю спикера Бат-Эрдэнэ Жадамбе было поручено исполнять обязанности спикера до избрания преемника.

Ожидается, что в ближайшие дни парламент в полном составе проголосует по назначению Учрала на пост премьер-министра. В случае утверждения 39-летний политик, родившийся 2 января 1987 года, станет вторым самым молодым премьер-министром в демократической истории Монголии после Элбэгдоржа Цахиа, который занимал этот пост в 1998 году в возрасте 35 лет.

События понедельника стали следствием череды событий, начавшихся на прошлой неделе. 27 марта парламент принял отставку премьер-министра Занданшатара Гомбожава, занимавшего этот пост девять месяцев после вступления в должность в результате вотума недоверия, вынесенного его предшественником в мае прошлого года. Занданшатар заявил парламенту, что уходит в отставку добровольно. «Я не стремлюсь сохранить свой пост», — сказал он. «Поэтому я ухожу в отставку, отдавая приоритет интересам страны». 74% членов парламента проголосовали за принятие его отставки. Он продолжит исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра.

В своем заключительном обращении к парламенту Занданшатар представил отчет об экономических достижениях своего правительства, отметив, что экспорт угля достиг 90 миллионов тонн, а общий объем экспорта составил $15,8 млрд в 2025 году. Он заявил, что экономический рост вырос с 2.6 до 6.8 процента, инфляция снизилась с 8.3 до 6.5 процента, а валютные резервы достигли исторического максимума в $7 млрд — увеличение на $2.1 млрд. Его пребывание на посту характеризовалось политикой жесткой экономии, в результате которой бюджетные расходы были сокращены на ₮2.2 трлн, а его последним действием на посту стало проведение целенаправленного опроса общественного мнения по вопросу о Национальном фонде благосостояния Монголии.

Отставка Занданшатара произошла на фоне усиливающегося давления: в отставку подали два его министра, а оппозиционная Демократическая партия бойкотировала заседания парламента с начала этого месяца.

29 марта на третьей партийной конференции МНП генеральный секретарь Содбаатар Янгуг официально представил кандидатуру Учрала на пост премьер-министра. После того, как 32 участника конференции задали вопросы по политическим, социальным и экономическим вопросам, было проведено тайное голосование. Из 597 присутствующих членов 421 резолюция в поддержку кандидатуры Учрала была принята 99.7% голосов.

Ухрал, имеющий образование в области права, истории и управления бизнесом, впервые вступил в МНП в 2009 году и считается фигурой, способной находить общий язык с различными фракциями внутри партии.

Новоизбранному премьер-министру предстоит решить непростую задачу: урегулировать парламентский бойкот Демократической партии, справиться с экономикой, испытывающей давление из-за сбоев на мировом энергетическом рынке, закрепить достижения своего предшественника в области бюджетной политики, одновременно решая сохраняющиеся проблемы, связанные с управлением и коррупцией.

