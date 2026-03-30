В Иране выведен из строя завод по производству тяжелой воды

CentralAsia (CA) - Завод по производству тяжелой воды в городе Хондаб на западе Ирана в результате удара, нанесенного 27 марта, был сильно поврежден и больше не функционирует. Об этом сообщило в соцсети X Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на спутниковые снимки и информацию о заводе. В агентстве добавили, что на предприятии не было задекларированных ядерных материалов.

Иранское государственное новостное агентство Fars сообщало, что завод в Хондабе подвергся бомбардировке. Власти Ирана заявили, что при этом никто не погиб, и что утечки радиоактивных материалов нет. Израильские военные позже подтвердили, что нанесли удар по предприятию, обосновав это попытками иранской стороны восстановить его после прошлогодней атаки.

Как пишет Deutsche Welle, входящий в один комплекс с заводом в Хондабе тяжеловодный реактор подвергался ударам в июне 2025 года, во время предыдущей военной операции США и Израиля против иранской ядерной программы. Тогда в МАГАТЭ заявили, что предприятие еще не было достроено, соответственно ядерных материалов на нем не было.

Тяжелая вода примерно на 10% плотнее обычной воды из-за своего состава, включающего более тяжелый изотоп водорода. Она может использоваться для замедления нейтронов в ядерных реакторах, в качестве основы для получения радиоактивного изотопа водорода, известного как тритий.

21 марта США и Израиль нанесли удар по значительно более известному иранскому ядерному объекту - комплексу по обогащению урана в Натанзе. МАГАТЭ тогда не зафиксировало повышения уровня радиации вокруг объекта. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) также заявила, что утечки радиоактивных материалов не произошло, и опасности для жителей прилегающих районов нет.

Комплекс в Натанзе состоит из наземных и подземных установок для обогащения урана. Всего на объекте более 10 тысяч центрифуг. По оценке МАГАТЭ, в Натанзе проводилось обогащение урана до 60%. Для эксплуатации атомной электростанции достаточно материала, обогащенного до уровня в 3-5%, для создания ядерной бомбы необходимо достигнуть уровня в 90%.

Как и реактор в Хондабе, комплекс в Натанзе подвергался ударам в ходе американо-израильской операции летом 2025 года. Тогда наземные центрифуги были уничтожены, судьба же подземных осталась неясна. Президент США Дональд Трамп заявлял, что ключевые ядерные объекты Ирана «полностью разрушены», и на их восстановление уйдут годы.

Соединенные Штаты и Израиль с 28 февраля наносят по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков.

Иран в ответ атакует Израиль и страны Персидского залива ракетами и дронами. По заявлениям Исламской Республики, целью атак на арабские страны являются американские военные базы в регионе. Под иранские удары попадали также нефтехранилища в ряде стран Персидского залива и нефтяные танкеры.