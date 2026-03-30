В Чечне ввели режим ЧС после ливней, подтоплены сотни домов

CentralAsia (CA) -  Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел режим чрезвычайной ситуации на территории республики, сообщает «Чечня сегодня».

В зоне ЧС оказались города Грозный и Аргун, а также Гудермесский, Ножай-Юртовский, Шалинский, Урус-Мартановский, Курчалоевский, Веденский, Итум-Калинский, Шаройский и Шатойский районы.

Причиной введения режима чрезвычайной ситуации стали сильные дожди, которые привели к сходу селей и повышению уровня воды в реках.

Сильнейшие ливни начались на Северном Кавказе 27 марта. Наиболее пострадавшим регионом оказался Дагестан — в Махачкале за сутки выпало больше 50 миллиметров осадков, что стало рекордом более чем за 100 лет. В городе ввели режим ЧС.

Во всем Дагестане из-за наводнений без света остались больше 320 тысяч человек, 1,1 тысячи человек эвакуировали. Предварительно, подтоплено более 1,8 тыс. домов и придворовых территорий в 18 населенных пунктах.

