Штормовое предупреждение объявили в 16 регионах Казахстана на 30 марта

CentralAsia (KZ) - «Казгидромет» опубликовал штормовое предупреждение на 30 марта в 16 регионах страны.

В Абайской области ожидается туман. В Семее ночью и утром туман.

В связи с повышением температурного фона (ночью -3°...+2°C тепла, днём +10...+17°C, на юге области до +22°C) с 29 по 31 марта продолжится интенсивное снеготаяние, вскрытие рек ото льда и ослабление ледового режима. В руслах рек возможно образование заторов льда, ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъёмы уровней воды, что может привести к разливам и подтоплениям.

В Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром туман.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывами 15-18 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днём порывами 18 м/с.

В Атырауской области днём ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, восточный днём порывами 15-20 м/с. В Атырау днём дождь, гроза. Ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах ожидается туман, пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, днём порывами 15-20 м/с. Высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днём ожидается гроза. Ночью и утром туман. В Уральске ночью и утром туман.

В Карагандинской области ночью и утром ожидается туман.

На гидрологическом посту река Есиль – посёлок Приишимское Осакаровского района уровень воды подходит к опасной отметке. Фактический уровень на 20:00 – 354 см, опасный уровень – 385 см. На гидрологическом посту река Талды – посёлок Новостройка Каркаралинского района уровень воды подходит к опасной отметке. Фактический уровень на 20.00 – 479 см, опасный уровень – 555 см.

Вода продолжает прибывать, уровень в реке растёт за счёт приточности с верховья и возможно превышение опасной отметки. При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения.

В Костанайской области ночью и утром ожидается туман. Высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром туман.

В Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и днём ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, туман. Ветер юго-восточный днём порывами 15-20 м/с. В Актау ночью и утром туман.

В Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре туман.

В связи с прогнозом положительных дневных температур воздуха до 15-20°C тепла, ночных до 5°C тепла, в период 28-30 марта ожидается дальнейшее интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъёмы уровней воды на реках. Вследствие чего возможны переливы через автодороги, а также подтопления населённых пунктов, жилых домов и хозяйственных построек талыми водами.

В Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске туман.

В Туркестанской области ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестане высокая пожарная опасность.

В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днём порывами 15-18 м/с.

