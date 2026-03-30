КНДР провела испытание двигателя ракеты, способной достичь США

CentralAsia (CA) - Северная Корея провела наземное испытание модернизированного твердотопливного ракетного двигателя, который может использоваться в межконтинентальных ракетах, способных поражать материковую территорию США, пишет Associated Press (AP).

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отмечает, что лидер Ким Чен Ын лично наблюдал за тестом и назвал его «имеющим большое значение» для вывода стратегических вооружений страны «на высший уровень» в рамках пятилетнего плана оборонного развития.

Новый двигатель из углеродного композита развивает максимальную тягу порядка 2,5 тыс. килоньютон — больше, чем аналогичный твердотопливный двигатель, испытанный в сентябре прошлого года (1,97 тыс. килоньютон).

Эксперты в Южной Корее отмечают, что Пхеньян не раскрыл ключевые параметры вроде времени работы двигателя, поэтому заявления о характеристиках могут быть преувеличены.

В последние годы КНДР неоднократно испытывала межконтинентальные ракеты, демонстрируя дальность, достаточную для поражения континентальной части США, отмечает AP. Речь идет в том числе о ракетах с использованием твердотопливного двигателя, что усложняет их обнаружение до старта по сравнению со старыми жидкостными системами.