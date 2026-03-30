Трамп заявил о согласии Ирана с большинством из 15 пунктов его плана

CentralAsia (CA) - президент Дональд Трамп заявил, что Иран согласился с «большинством» из 15 пунктов списка требований , которые США передали через Пакистан для прекращения войны, передает CNN.

На вопрос о том, ответил ли Иран на эти пункты, президент заявил журналистам на борту президентского самолета: «Они ответили нам по большинству пунктов. Почему бы им этого не сделать?»

«Они согласны с нашим планом. Мы запросили 15 пунктов, и по большей части мы собираемся запросить еще пару пунктов», - продолжил Трамп.

Он добавил, что Тегеран преподнес Вашингтону «еще один подарок» — разрешение пройти через Ормузский пролив еще 20 танкерам с нефтью, которые отправятся «завтра». До этого глава пакистанского МИД Исхак Дар объявил о разрешении от Ирана на проход через пролив 20 танкерам под флагом Пакистана — по два судна ежедневно.

Трамп называл подарком разрешение на проход по проливу 10 пакистанским танкерам.

Как ранее сообщало CNN, план из 15 пунктов, как полагают, включает в себя: отказ Ирана от ядерного оружия, передачу высокообогащенного урана, ограничение обороноспособности Тегерана, прекращение деятельности региональных прокси-группировок и возобновление работы Ормузского пролива. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции, отказаться от механизма их возврата и содействовать развитию гражданской ядерной энергетики на объекте в Бушере.

Источник Reuters сообщил, что чиновники и представитель верховного лидера Иран сочли план «односторонним», отметив, что в нем отсутствуют минимальные условия для успеха.

По данным Tasnim, Иран уже направил свой ответ на американский план из 15 пунктов через Пакистан. Тегеран потребовал прекращения боевых действий, гарантий компенсаций ущерба, исключения повторения войны и признания своего суверенитета над Ормузским проливом. В Иране также заявили, что рассматривают позицию США как попытку выиграть время.