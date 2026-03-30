Президент Узбекистана обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии обострение ситуации на Ближнем Востоке

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

В начале беседы лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю прошедшего праздника Рамазан хайит (Ийд аль-Фитр).

Стороны выразили серьезную обеспокоенность обострением ситуации на Ближнем Востоке и ростом напряженности в регионе. Было подчеркнуто, что предотвращение дальнейшей эскалации и достижение полного урегулирования отвечает интересам не только государств региона, но и задачам обеспечения глобальной стабильности.

Президент Узбекистана отметил солидарность с руководством и народом Саудовской Аравии, выразив поддержку взвешенному и мудрому курсу Королевства. Он также поблагодарил короля Салману бин Абдулазизу Аль Сауда и наследного принца за содействие и созданные благоприятные условия для граждан Узбекистана, совершающих обряды Умры.

В свою очередь Мухаммад бин Салман Аль Сауд высоко оценил доброжелательность и дружескую поддержку президента Узбекистана. Лидеры договорились активизировать контакты на высшем уровне и координировать совместные усилия для вывода двусторонних и многосторонних отношений на новый этап развития.

Ранее состоялся телефонный разговор между главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым и министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана и его саудовский коллега обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного праздника Ид аль-Фитр.