Казахстанских рабочих отправили под арест после массовой драки в России

CentralAsia (KZ) - Сотрудники генконсульства РК 28 марта встретились с казахстанцами, которые принимали участие в массовой драке на строительной площадке в российском вахтовом поселке Усть-Луга. Об этом сообщили в МИД РК.

В ведомстве напомнили, что изначально в беспорядках участвовало несколько сотен человек. Сразу же после инцидента было задержано более 30 человек из разных стран, однако после следствия большинство задержанных отпустили.

«Судебные решения об административном нарушении с арестом на 10 суток были вынесены в отношении ряда лиц, в том числе граждан Казахстана. Ещё трое граждан РК остаются под следствием», — говорится в сообщении.

Также в МИД РК отметили, что пострадавших или требующих лечения граждан Казахстана не имеется. Всем казахстанцам оказывается необходимая консульско-правовая помощь.

Помимо прочего, сотрудники генконсульства провели беседу с работниками предприятия в Усть-Луге. На ней присутствовали рабочие, прорабы участков, правоохранительные органы РФ, компании работодателя и охранного агентства.

«В конструктивном ключе обсуждена произошедшая ситуация и шаги по недопущению повторения подобных инцидентов в будущем», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

В заключение в МИД РК добавили, что в настоящее время ситуация в вахтовом поселке спокойная. Следственные мероприятия в отношении обеих сторон инцидента продолжаются, а по их итогам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

В Ленинградской области произошла крупная драка с участием казахстанских рабочих. По предварительным данным, конфликт возник между гражданами Казахстана, задействованными в строительстве отгрузочного терминала для газоперерабатывающего комплекса, и сотрудниками охраны.

