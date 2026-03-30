Зеленский заключил оборонные соглашения в сфере ПВО с тремя странами Персидского залива

CentralAsia (CA) - Украина укрепляет сотрудничество в области противовоздушной обороны (ПВО) с рядом стран Персидского залива. В ходе визита в регион президент Украины Владимир Зеленский договорился о соглашениях сначала с Саудовской Аравией, позднее - с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, передает AFP.

«Речь идёт о десятилетнем сотрудничестве. Мы уже подписали соответствующее соглашение с Саудовской Аравией, только что подписали аналогичное соглашение с Катаром, также на 10 лет, и подпишем ещё одно с Объединенными Арабскими Эмиратами», - заявил Зеленский журналистам на брифинге в субботу.

В середине марта Зеленский сообщил, что в странах Ближнего Востока находится 201 украинский военный эксперт и еще 34 «готовы к развертыванию» для оказания помощи в отражении атак иранских дронов. «Наши команды уже прибыли в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, а также направляются в Кувейт», - заявлял тогда президент Украины.

«Объединенные Арабские Эмираты. Уже несколько недель здесь работают украинцы, чтобы помочь спасти жизни людей. Мы встретились с представителями нашей команды и обсудили первые результаты и основные выводы по итогам их работы в Эмиратах, а также некоторые предложения», - сообщил в Telegram Зеленский 27 марта.

«За это время наши эксперты провели встречи с представителями Сил безопасности и обороны ОАЭ. Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз. Обсудили именно это перед моей встречей с… президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном», - написал он.

По словам украинского президента, уже есть четкое понимание того, как можно укрепить систему ПВО и защиты критической инфраструктуры в Эмиратах, интегрировав украинский опыт. «Речь идет о комплексных решениях, которые доказали свою эффективность», - подчеркнул глава украинского государства.

В Дохе Зеленский встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. На встрече также присутствовал премьер-министр, шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Украина и Катар договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет. Начальники генштабов подписали соответствующее соглашение, которое предусматривает совместные проекты в оборонной промышленности, создание совместных производств и технологических партнерств, уточнил Зеленский.

«Проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине, постоянных атаках России и ее тесном сотрудничестве с иранским режимом», - добавил он.

По словам Зеленского, соглашения с тремя странами Персидского залива рассчитаны на десять лет, передало агентство AFP.

За это время будут построены совместные производственные мощности - «как в Украине, так и в этих государствах», заявил президент Украины

США и Израиль с 28 февраля наносят по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков.

Иран в ответ атакует соседние государства в регионе Персидского залива с использованием ракет и дронов. По заявлениям Исламской Республики, целью этих атак являются американские военные базы в регионе. Под иранские удары попадали также нефтехранилища в ряде стран Персидского залива и нефтяные танкеры.