МИД Пакистана допустил переговоры США и Ирана в Исламабаде в ближайшие дни
Мухаммад Исхак Дар
CentralAsia (CA) -  Переговоры США и Ирана могут пройти в ближайшие дни в Исламабаде, заявил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар. По его словам, власти Пакистана взаимодействуют с США для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, передает Dawn.

«Пакистан будет рад принять у себя и содействовать содержательным переговорам между двумя сторонами в ближайшие дни с целью всестороннего и прочного урегулирования продолжающегося конфликта»,— сказал он после переговоров с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Египта в Исламабаде.

По итогам переговоров Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет договорились сформировать комитет для поиска путей урегулирования конфликта США и Ирана, добавил Мухаммад Исхак Дар.

О том, что переговоры США и Ирана могут пройти в Исламабаде, заявлял гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Источники Axios сообщали, что во встрече может принять участие спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

