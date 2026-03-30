На юге Казахстана в ближайшие дни будет до +32 градусов

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана с 31 марта по 2 апреля сохранится теплая погода без осадков, лишь на западе и в горных районах юга с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, на западе временами ожидаются сильные дожди, также усилится ветер 15-20 м/с.

Ночью и утром по республике ожидается туман.

Днем на северо-западе будет +17+26 градусов, на севере +13+20 градусов, в центре страны +12+23 градусов, на востоке +5+22 градусов, на юге и юго-востоке +23+32 градусов. На западе Казахстана температура понизится до +13+20 градусов.

