Неделя в Узбекистане будет тёплой, в некоторых регионах ожидаются дожди

CentralAsia (UZ) - В понедельник днём по северо-западным районам Узбекистана и во второй половине дня в отдельных районах центральных и южных областей пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По областям Ферганской долины без осадков. Температура воздуха составит +20…+25 градусов, сообщает Узгидромет.

31 марта и 1 апреля кратковременные дожди с грозами пройдут по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям, а также в предгорных и горных районах. Дневная температура воздуха будет в пределах +27…+30 градусов.

2 апреля кратковременные грозовые дожди ожидаются по северо-западным районам, пустынной зоне и южным областям, а 3 апреля местами по большинству регионов. Температура понизится до +24…+27 градусов, по югу — до +20…+22.

Ветер 7−12 м/с, по югу и пустынной зоне возможно усиление до 14 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте в понедельник без осадков, лишь к вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Температура +22…+24 градусов.

31 марта и 1−2 апреля без осадков. Температура днём +27…+29 градусов.

3 апреля возможен небольшой дождь. Дневная температура +24…+27 градусов.

Ветер восточный 3−8 м/с.