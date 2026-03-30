Иран подтвердил гибель командующего ВМС КСИР
CentralAsia (CA) -  Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири погиб во время ударов по Ирану. О гибели контр-адмирала власти США и Израиля сообщили еще 26 марта, сегодня стражи революции подтвердили информацию.

Командующий Тангсири попал под обстрел «во время организации и усиления войск, а также укрепления оборонительного щита островов и побережий», заявили в КСИР. Контр-адмирал скончался от полученных ранений. «Это произошло после нанесения им тяжелых ударов, приведших к уничтожению важных объектов и инфраструктуры противника и падению американского истребителя»,— передает IRNA заявление КСИР.

Тангсири был командиром военно-морской бригады во время ирано-иракской войны. Позже он возглавил 1-й военно-морской округ Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Бандар-Аббасе. В 2018 году верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил его командующим КСИР. Погибший отвечал за перекрытие Ормузского пролива.

