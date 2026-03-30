С 1 апреля Россия может ввести полный запрет на экспорт бензина, - СМИ

CentralAsia (CA) - Власти РФ рассматривают введение жёсткого ограничения на вывоз бензина из России уже с начала апреля 2026 года. Об этом стало известно после совещания у вице-премьера Александра Новака 27 марта.

По данным источников «Ведомостей», на встрече обсуждались разные варианты насыщения внутреннего рынка топливом, включая полный запрет экспорта как для трейдеров, так и для нефтеперерабатывающих заводов.

Почему снова возвращаются к запрету

В марте на бирже произошёл заметный рост цен:

бензин подорожал на 16 %,

дизельное топливо — на 22 %.

Розничные цены также ускорились и к 23 марта выросли на 2,78 %, практически сравнявшись с официальной инфляцией.

Ранее аналогичный полный запрет действовал с 31 августа 2025 по 1 февраля 2026 года. После его снятия экспорт возобновили, но уже в марте ситуация на рынке вновь обострилась.

Что говорят эксперты

Возврат к полному эмбарго может притормозить дальнейший рост биржевых котировок и замедлить подорожание на АЗС. Однако специалисты не ожидают заметного снижения цен на заправках.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич назвал такой запрет «инструментом экстренного реагирования». По его словам, мера помогает быстро снять остроту, но не решает глубинных проблем отрасли.

Дмитрий Гусев из Ассоциации «Надежный партнёр» предупреждает о негативных последствиях:

снижение доверия к России как к стабильному поставщику топлива на мировом рынке;

падение инвестиционной привлекательности нефтепереработки.

Что нужно делать для долгосрочной стабильности

Эксперты сходятся в том, что частое использование запретов — не лучший выход. Для устойчивой работы топливного рынка они рекомендуют сосредоточиться на следующих шагах:

увеличении глубины переработки нефти;

ускоренной модернизации НПЗ;

создании стабильных и предсказуемых налоговых условий для отрасли.

Пока же полный запрет на экспорт бензина остаётся временной мерой, которая позволяет купировать острые ценовые скачки, но не устраняет системные риски.

Для водителей это означает, что резкого снижения цен на АЗС, скорее всего, не будет, однако полный запрет может предотвратить более серьёзный рост стоимости топлива в ближайшие месяцы.