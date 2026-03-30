Эксперт объяснил, что будет с ценами на бензин в Казахстане после моратория

CentralAsia (KZ) - Экономист Олжас Байдильдинов заявил, что возможное повышение цен на бензин Аи-92 и дизельное топливо на 10 тенге за литр в Казахстане не сможет компенсировать накопленные убытки в отрасли.

Об этом он сообщил по итогам совещания по топливному рынку, прошедшего на площадке Ассоциации KAZENERGY с участием представителей Минэнерго, «КазМунайГаза», АЗРК, сетей АЗС и отраслевых экспертов, передает Аzh.kz.

По словам Байдильдинова, действовавший мораторий на рост цен сыграл стабилизирующую роль, однако привёл к росту убытков у нефтедобывающих компаний и автозаправочных сетей.

Экономист отметил, что в настоящее время АЗС несут прямые убытки в размере 5–7 тенге с каждого литра топлива.

При этом за последний период значительно выросли затраты:

железнодорожные перевозки — на 72%;

хранение топлива — на 44%;

электроэнергия — на 42%;

доставка топлива — на 21%.

По его словам, оптовые цены на нефтепродукты выросли примерно на 17%, а розничные — на 16%.

Байдильдинов также указал на дисбаланс в ценах на разные виды топлива. Так, бензин Аи-92 в Казахстане продаётся в среднем по 235 тенге за литр, тогда как Аи-95 — около 320 тенге. Разница составляет 36%, что значительно выше, чем в России и странах Персидского залива.

«Фактически потребители более дорогого топлива субсидируют тех, кто заправляется Аи-92», — отметил он.

Эксперт выделил три возможных сценария развития ситуации:

Продление моратория до конца лета;

Снижение оптовых цен на нефть;

Отпуск розничных цен на топливо.

При этом он подчеркнул, что повышение на 10 тенге лишь покроет текущие убытки, но не решит проблему роста затрат и тарифов.

По мнению экономиста, прежняя модель сдерживания цен на топливо в Казахстане себя исчерпала, а внутренний рынок продолжает балансировать за счёт поставок из России.

«Внутренний рынок все также балансирует за счет поставок из России, дефицит растет, расширения Шымкентского НПЗ или строительство нового 4-го НПЗ не будет - для этого в Казахстане просто нет нефти (либо должны быть мировые цены, либо ТШО/КПО/NCOC должны начать поставки на внутренний рынок)», - сообщил он.

