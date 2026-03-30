На Солнце произошла сильная вспышка

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - На Солнце впервые за 2 месяца произошла вспышка «высшего балла», сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В 06:19 (мск) произошла вспышка уровня X (высший балл) — первая с 4 февраля 2026 года, то есть почти за 2 месяца», — информировали в лаборатории.

В публикации подчеркнули, что это второе заметное событие на Солнце после выброса плазмы, зарегистрированного 28 марта.

Лаборатория отметила, что новое выброшенное облако плазмы уже видно на снимках, поступающих из космоса. Судя по ним, основная масса выброшенного облака плазмы уходит вбок, однако его периферийные части могут задеть Землю.

Ранее лаборатория отмечала, что крупный выброс плазмы, происходящий на Солнце, может повлиять на первую за более чем полвека пилотируемую миссию к Луне.

Миссия NASA Artemis II должна стартовать 1 апреля. В ее ходе четыре космонавта обогнут обратную сторону Луны без посадки на поверхность и вернутся на Землю. Это первый с 1972 года пилотируемый полет к спутнику Земли. Миссия продлится около десяти дней.