экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане объявлено предупреждение из-за риска селевых потоков

CentralAsia (UZ) -  В связи с ожидаемыми дождями 31 марта и 2–6 апреля по предгорным и горным районам республики прогнозируется вероятность селевых потоков и паводков.

Об этом сообщил директор Узгидромета Шерзодхужа Хабибуллахужа. Под угрозой находятся: 

  • Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому, Гузарскому районам; 
  • Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам; 
  • Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабатскому, Каттакурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам; 
  • Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам; 
  • Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам; 
  • Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык; 
  • Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам; 
  • Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам; 
  • Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Ходжаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабаду. 

В некоторых районах возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий. 

Гражданам, проживающим в предгорных и горных районах, отдыхающим и водителям, выезжающим в горные зоны, рекомендуется соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за прогнозами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com