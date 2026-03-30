В Узбекистане объявлено предупреждение из-за риска селевых потоков

CentralAsia (UZ) - В связи с ожидаемыми дождями 31 марта и 2–6 апреля по предгорным и горным районам республики прогнозируется вероятность селевых потоков и паводков.

Об этом сообщил директор Узгидромета Шерзодхужа Хабибуллахужа. Под угрозой находятся:

Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому, Гузарскому районам;

Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабатскому, Каттакурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;

Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Ходжаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабаду.

В некоторых районах возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.

Гражданам, проживающим в предгорных и горных районах, отдыхающим и водителям, выезжающим в горные зоны, рекомендуется соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за прогнозами.