Страны ОДКБ утвердили план операции «Нелегал-2026»

CentralAsia (CA) - В режиме видеоконференцсвязи 26 марта состоялось заседание Международного штаба региональной операции ОДКБ «Нелегал-2026», сообщает пресс-служба организации.

Заседание Международного штаба прошло под председательством заместителя начальника Миграционной службы МВД России, генерал-майора Авезова Андрея Махсудовича.

В заседании принял участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, представители министерств и ведомств государств — членов Организации, а также Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Совета руководителей подразделений финансовой разведки и Антитеррористического центра государств — участников СНГ.

В своём выступлении Валерий Семериков акцентировал внимание на осложнении политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ и на условиях, в которых предстоит решать задачи. Он также проанализировал результаты проведения операции «Нелегал» в 2025 году и обозначил вопросы, на которых необходимо сосредоточить основные усилия в ходе операции «Нелегал-2026».

Участники заседания согласовали замысел проведения региональной операции ОДКБ «Нелегал» в 2026 году, уточнили сроки активных этапов операции, определили каналы связи и порядок обмена информацией.