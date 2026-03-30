Зеленский: Украина готова к прекращению огня на Пасху

CentralAsia (CA) - Украина готова к прекращению огня во время пасхальных праздников и к энергетическому перемирию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает «Украинская правда».

«Мы готовы к прекращению огня на пасхальные праздники. На мой взгляд, если честно, нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам, кроме компромиссов с нашим достоинством и суверенитетом», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает любые форматы прекращения огня и в общем окончания войны, «но когда ты не теряешь достоинство и независимость государства».

«Мы готовы обсуждать любое прекращение огня. Полное прекращение огня... Прекращение огня в сфере энергетики. Прекращение огня в сфере продовольственной безопасности и энергетики, то есть и на море, и в воздухе. Полное — чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не наносить удары по инфраструктуре. Мы все это предлагали. И мы открыты. Если "русские" будут готовы – пожалуйста, мы готовы. Пусть предложат на любой срок – мы готовы решить этот вопрос», – сказал глава государства.

На вопрос, не сможет ли Россия использовать пасхальное перемирие для укрепления своих позиций, Зеленский ответил, что «за 2-3 дня они ничего не смогут укрепить».

В апреле прошлого года РФ и Украина провели пасхальное перемирие по инициативе Москвы.

Пасха в 2026 году по григорианскому календарю (по новому стилю) отмечается католиками и протестантами 5 апреля. Православная Пасха будет отмечается 12 апреля, так как восточные христиане используют юлианский календарь (по старому стилю).