Нандинхүсэл стала первой монгольской спортсменкой, выступающей на уровне первого дивизиона NCAA

CentralAsia (MNG) -

По информации MiddleAsianNews, НАНДИНХҮСЭЛ Нямжав, занявшая второе место на Кубке мира по эстафете 3х3, стала первой монгольской спортсменкой, выступающей на уровне первого дивизиона NCAA.

В настоящее время она играет за команду Florida Tech Panthers и в программе The Tonight Show Starring Ankhbayar объявила, что получила приглашение присоединиться к команде первого дивизиона в следующем сезоне. ⛹️‍♀️🏀

Нандинхүсэл вернулась из США, чтобы присоединиться к женской национальной сборной Монголии по баскетболу 3х3 в преддверии предстоящего Кубка Азии FIBA ​​3x3 в Сингапуре, который пройдет с 1 по 5 апреля. Монголия, занимающая второе место в Азии, попала в группу B вместе с Новой Зеландией и командой, прошедшей квалификацию.

Это достижение является продолжением успеха Энхийн-Ода Шаравжамца, первого монгольского спортсмена, выступавшего на уровне первого дивизиона NCAA.

С приходом Нандинхүсэл Нямжав присутствие Монголии в американском студенческом баскетболе расширяется, открывая путь для новых игроков.

National Collegiate Athletic Association или NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) — национальная университетская спортивная ассоциация, в которую входят 1281 различная организация, организующая спортивные соревнования в колледжах и университетах США и Канады. Штаб-квартира ассоциации находится в Индианаполисе, Индиана.

Студенческий баскетбол в США регулируется органами студенческого спорта, включая Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA), Национальную ассоциацию межуниверситетского спорта (NAIA), Ассоциацию студенческого спорта США (USCAA), Национальную ассоциацию коллежского спорта (NJCAA) и Национальную христианскую ассоциацию коллежского спорта (NCCAA). Соревнования каждой из этих организаций подразделяется на дивизионы (от одного до трёх) в зависимости от количества и уровня стипендий, которые могут быть предоставлены спортсменам.

