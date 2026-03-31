В Японии открылся летний лагерь для монгольских детей. Фото

CentralAsia (MNG) -

Монголы всегда заботились о своих соотечественниках, живущих за границей, и никогда не забывали о них, особенно о своих детях. Наглядный пример тому — приведенное ниже мероприятие.

В городе Цукуба, префектура Ибараки, Япония, открылся летний лагерь для монгольских детей. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В рамках «Азиатского лагеря монгольского языка и культуры 2026», организованного Монгольским детским домом в честь весенних каникул, монгольские дети, проживающие в Японии, проведут две ночи и три дня в монгольских гэрах (в юртах), будут полностью свободны от смартфонов и экранов, будут изучать национальные песни и танцы в монгольской обстановке, пробовать монгольскую еду, участвовать в мини-наадаме и говорить на своем родном языке.

В лагере, открывшемся в воскресенье, 29 марта, собрались 33 ребенка в возрасте от 6 до 14 лет из филиалов Монгольского детского центра в Токио и Цукубе, а также в Ниигате и Осаке. Уже четвертый год дворец проводит мероприятия по ознакомлению монгольских детей, проживающих в Японии, с их родным языком, культурой и традициями, и впервые организует летний лагерь.

В летнем детском лагере работают девять профессиональных педагогов: восемь монголов и один японец, а также пять сотрудников обслуживающего персонала. Кроме того, для оказания консультативной помощи приедут Гэрэлмаа Жамсранжав, научный сотрудник Национального института педагогических исследований при Министерстве образования Монголии, и Өнөрцэцэг, учительница из Республики Корея.

Организация «Ibaraki YMCA» выступила спонсором мероприятий летнего лагеря для детей, а организация «Мongolian Theme Park Japan» обеспечила безопасную и комфортную среду.

Представитель Монгольского детского дома сообщил журналистам, что они планируют внедрить программу по образцу «Азиатского лагеря» в других странах Азии, включая Южную Корею и Тайвань.

