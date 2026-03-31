Монголо-турецкое сотрудничество в сфере обороны вступает в новую фазу

CentralAsia (MNG) -

«С 23 по 27 марта 2026 года в Анкаре, столице Турецкой Республики, успешно прошли 11-е консультации между министерствами обороны Монголии и Турецкой Республики», — сообщает MiddleAsianNews.

На консультативной встрече министерств обороны, состоявшейся в Анкаре, обсуждались вопросы военного сотрудничества, партнерства в оборонной промышленности и региональной безопасности между двумя странами. Целью дискуссий было углубление отношений в сфере образования и технологий.

Стороны рассмотрели текущие отношения между оборонными секторами двух стран, разработали план работы на ближайшее будущее по расширению дальнейшего сотрудничества и подписали протокол о сотрудничестве.

В результате наши две страны договорились о сотрудничестве в таких областях, как военная подготовка, образование, совместные полевые учения, сотрудничество в оборонной промышленности, кибербезопасность, а также взаимодействие между учеными и исследователями в научно-исследовательских институтах.

В консультативном совещании приняли участие высокопоставленные представители оборонного сектора во главе с полковником Гансухом Эрхэмбаяром, начальником отдела стратегической политики и планирования Министерства обороны, со стороны Монголии, и бригадным генералом Эрдоганом Чаталом, начальником отдела внешнего сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил, со стороны Турции.

Напомним, что в январе 2025 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Турецкой Республикой и Монголией.

