Видео: Монгольский военный оркестр принимает участие в Международном фестивале военной музыки в Республике Корея

Кадр с выступления монгольского военного оркестра на «Фестивале военных оркестров и почетного караула 2026 года» // Фото корреспондента Мо Джи-джуна

CentralAsia (MNG) -

В городе Джинхэ с 25 марта по 5 апреля 2026 года на стадионе Джинхэ пройдет Фестиваль военного оркестра и почетного караула 2026 года. Фестиваль знаменует собой приход весны и цветения сакуры, а также объединяет международные военные оркестры для содействия культурному обмену и развитию партнерских отношений. Об этом информирует MiddleAsianNews.

В начале апреля, во время фестиваля в Джинхэ (район Гунханчже), история военно-морского флота Южной Кореи освежается благодаря цветению сакуры. В течение десяти дней обычно закрытая для посещения военно-морская база Джинхэ заполняется 2.6 миллионами туристов, наслаждающихся свежим и ароматным воздухом и фотографирующихся на усыпанных лепестками тропинках. Улицы города, обсаженные деревьями, образуют захватывающие дух цветочные туннели, а за каждым углом открываются очаровательные возможности для фотосессий. Одновременно с фестивалем проходит Фестиваль военного оркестра и почетного караула, где гостям предлагаются музыкальные выступления, а горный парк Джехвансан в этом районе предоставляет неограниченные возможности для любования великолепными весенними пейзажами.

председатель Комитета по продвижению адмирала Ли Сонсина Ким Хван Тэ объявили об открытии «64-го фестиваля цветения сакуры в Джинхэ» и «Фес

В это время проходят выступления и парады военных духовых оркестров, почетных караулов, а также подразделений Вооруженных сил Республики Корея и зарубежных стран, таких как Монгольский военный оркестр и оркестр 8-й армии США.

Военный оркестр Вооруженных сил Монголии принимает участие в международном фестивале военной музыки «Фестиваль военных оркестров и почетного караула в Джинхэ 2026», который проходит в городе Джинхэ, Республика Корея.

Примечательно, что фестиваль отличается тем, что делает акцент на укреплении единства и мира между народами посредством музыки, а не оружия, и посредством искусства, а не насилия.

Мероприятие также направлено на популяризацию военного искусства и культуры среди населения, укрепление дружественных отношений между странами и расширение культурного обмена. В рамках программы фестиваля проводятся маршевые представления и музыкальные парады.

