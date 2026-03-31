Монголия назначила третьего премьер-министра менее чем за 12 месяцев

Он встал и ответил на вопросы членов парламента.

CentralAsia (MNG) -

«В понедельник монгольские парламентарии назначили нового премьер-министра, третьего менее чем за 12 месяцев, в то время как страна борется с продолжающейся уже несколько месяцев политической нестабильностью и внутренними распрями в правящей Монгольской народной партии (МНП)», — информирует MiddleAsianNews.

39-летний Учрал Ням-Осор получил 82.2 процента голосов, поданных в парламенте, после того как его предшественник подал в отставку в пятницу всего через девять месяцев после вступления в должность.

Назначение Учрала произошло спустя несколько часов после его отставки с поста спикера парламента, который он занимал четыре месяца и против которого решительно возражали оппозиционные депутаты.

Члены Демократической партии Монголии (ДП) в последние недели бойкотировали парламент и отказывались присутствовать на слушаниях, требуя его отставки и утверждая, что лидер правящей партии не должен одновременно возглавлять законодательный орган.

Ранее Учрал занимал несколько высоких государственных должностей, в том числе пост министра цифрового развития и связи, а также руководителя Секретариата Кабинета министров.

С 2025 года он занимает пост министра экономики и развития. Получив образование в Великобритании и России, он широко известен как технократ.

Выступая перед парламентом, Учрал пообещал поддерживать экономический рост в условиях роста мировых цен на нефть и пообещал сотрудничать с Россией для обеспечения бесперебойных поставок топлива.

Он пообещал сократить бюрократию, изложив запланированные реформы, направленные на улучшение экономики, реформирование правовой системы, борьбу с коррупцией и развитие экологически чистых технологий.

«Мы устраним искусственные ограничения, такие как бюрократия, дублирование и чрезмерное регулирование», — сказал он.

Он напомнил, что монголы поднимались всякий раз, когда объединялись, и падали всякий раз, когда распадались и ссорились между собой, и призвал членов Великого Государственного Хурала, независимо от их взглядов, партийной принадлежности или профессии, объединиться под знаменем Монголии и работать вместе над решением проблем, противостоя глобальной политической нестабильности, которая привела к росту цен, дефициту и кризису в транспортной и логистической сфере.

