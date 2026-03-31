В восточной части центральных аймаков и большей части восточных аймаков ожидается мокрый снег

CentralAsia (MNG) -

Сильные ветры и штормовое предупреждение действуют в Гоби, степных и горных регионах.

Погода на 31 марта 2026 года с 8:00 до 20:00:

В большинстве районов прогнозируется облачная погода. Ночью в горах Хэнтий, бассейне Орхон-Сэлэнгэ и степях Дорнод-Дарьганга предсказываются мокрый снег, снегопады и снежные бури. Днем осадки ожидаются в горах Хангай и бассейне реки Халх-Гола. В остальных областях осадков не предвидится.

Ночью температура будет варьироваться от -16 до -21°C в впадине Дархад, у истока реки Завхан, в районе Хүрэнбэлчир и в долине реки Тэс, от -11 до -16°C в горных хребтах Хубсугул и Хэнтий, от -2 до +3°C в бассейне Великих озёр и южной части Гоби, от -1 до -6°C в предгорьях Хангайских гор, северной части Гоби и степи Дорнод-Дарьганга, и от -6 до -11°C в других областях. Днем в впадине Дархад, горах Хэнтий, а также в долинах рек Тэс, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон и Улз, а также в долине реки Халх и степи Дорнод-Дарьганга температура составит от -2 до +3°C. В юго-западной части Гоби температура поднимется до +11...+16°C, в Алтайских горах, бассейне Великих озёр и юго-восточной части Гоби - от +7 до +12°C, а в остальных районах - от +2 до +7°C.

В Улан-Баторе ночью ожидается облачность, которая постепенно уменьшится в течение дня. Осадков не будет. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночная температура составит -8...-10°C, а дневная - +3...+5°C. Относительная влажность воздуха будет на уровне 31%, атмосферное давление сохранится на уровне 870 гПа.

