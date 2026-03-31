35-й премьер-министр Монголии Учрал получил государственную печать

слева: Учрал Ням-Осор и Занданшатар Гомбожав

CentralAsia (MNG) -

Пленарное заседание парламента по назначению премьер-министра завершилось в 23:00 30 марта, после чего Учрал Ням-Осор официально вступил в должность 35-го премьер-министра Монголии и получил правительственную печать.

34-й премьер-министр Занданшатар Гомбожав вручил государственную печать во время официальной церемонии передачи власти.

В ходе церемонии передачи Занданшатар Гомбожав подчеркнул, что в настоящее время проводится целенаправленное голосование, направленное на консолидацию доходов от недр в Национальный фонд благосостояния и обеспечение их справедливого распределения между нынешним и будущими поколениями. Эта инициатива также направлена ​​на увеличение доходов фонда, укрепление накопления капитала и формирование общественного консенсуса относительно эффективного использования этих ресурсов.

Теперь уже экс-премьер Занданшатар также передал ключевые документы, касающиеся переговоров с организациями, владеющими лицензиями на стратегически важные месторождения полезных ископаемых, проект рамочного соглашения по пятилетнему плану развития Монголии на 2026–2030 годы, а также материалы, относящиеся к переговорам по Оюу-Толгою. В заключение он пожелал новоназначенному премьер-министру успехов в исполнении своих обязанностей.

