Узбекистан и Афганистан создали деловой совет для увеличения взаимной торговли до $5 млрд

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Афганистан создали деловой совет, перед которым поставлена цель увеличить объем взаимной торговли до $5 миллиардов. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

В состав Совета вошли 32 представителя. От Узбекистана — руководство Торгово-промышленной палаты и представители отраслевых ассоциаций, от Афганистана — представители Торгово-промышленной палаты и руководители ведущих частных компаний.

Первое заседание Совета прошло под руководством председателей ТПП двух стран — Даврона Вахабова и Мухаммада Карима Хашими.

Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, развитие прямого сотрудничества между предпринимателями и реализацию совместных проектов. Поставлена цель увеличить объем взаимной торговли до $5 млрд в краткосрочной перспективе. Согласован конкретный план действий по достижению этой цели.

В числе приоритетов — расширение экспортного потенциала, внедрение цифровых таможенных систем, развитие финансовых и страховых услуг, обеспечение прозрачности торговых процессов.

Отдельно отмечена необходимость активизации взаимодействия между предпринимателями за счет регулярных выставок, бизнес-форумов и B2B-встреч.

Ожидается, что последовательная реализация договоренностей и фокус на приоритетных направлениях выведут торгово-экономическое сотрудничество на новый уровень и увеличат объем взаимной торговли.

Даврон Вахабов подчеркнул, что инициатива позволит наладить прямой диалог между предпринимателями, сформировать новые партнерства и активизировать инвестиционную деятельность.