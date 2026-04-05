Черные дыры-хищники: Ученые выяснили, как квазары гасят рождение звезд на миллионы световых лет вокруг

// Credit: NASA, ESA, Joseph Olmsted (STScI)

CentralAsia (CA) - Сверхмассивные черные дыры способны подавлять формирование звезд не только в своих галактиках, но и в соседних — на расстоянии в миллионы световых лет. К такому выводу пришли астрофизики из Аризонского университета, опубликовавшие результаты исследования в The Astrophysical Journal Letters.

Долгое время считалось, что галактики развиваются в основном независимо друг от друга — слишком велики расстояния между ними. Однако новые данные, полученные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», меняют эту картину. Оказалось, что активная сверхмассивная черная дыра в одной галактике может влиять на соседние, формируя своего рода «галактическую экосистему».

В активной фазе — когда черная дыра поглощает окружающее вещество — она превращается в квазар: один из самых ярких объектов во Вселенной, способный затмить целую галактику. Именно эта стадия оказалась ключевой. Интенсивное излучение квазара разрушает молекулярный водород — основной строительный материал для новых звезд — в межзвездных облаках соседних галактик, фактически «замораживая» звездообразование.

Авторы исследования сосредоточились на одном из самых ярких известных квазаров — J0100+2802, в основе которого лежит черная дыра с массой около 12 миллиардов солнечных. Свет от этого объекта шел более 13 миллиардов лет, позволяя заглянуть во Вселенную, когда ей было менее миллиарда лет. Измерения показали: галактики в радиусе примерно миллиона световых лет от квазара демонстрировали ослабленные признаки звездообразования по сравнению с более удаленными.

Исследователи отмечают, что именно «Джеймс Уэбб» сделал это открытие возможным. Свет столь далеких объектов из-за расширения Вселенной смещается в инфракрасный диапазон, недоступный для более ранних телескопов.

«Мы впервые получили свидетельства того, что излучение квазаров воздействует на Вселенную в межгалактических масштабах», — подчеркнул ведущий автор работы Юнда Чжу. По его словам, и Млечный Путь, возможно, когда-то проходил через квазарную фазу, что могло повлиять на формирование нашей галактики и ее соседей. Команда планирует изучить другие квазары, чтобы выяснить, насколько широко распространен этот феномен.