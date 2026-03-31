В порту Дубая атаковали кувейтский нефтяной танкер

CentralAsia (CA) - У берегов ОАЭ, в примерно 57 км от Дубая, после попадания неизвестного снаряда возник пожар на танкере, сообщил в ночь на вторник, 31 марта, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) на своем сайте. Речь идет о кувейтском танкере Al-Salmi, уточнили в госагентстве KUNA.

В публикации UKMTO отмечается, что «неизвестный снаряд попал в танкер с правого борта, вызвав пожар на судне». «Экипаж в безопасности. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано», - указано в публикации. По данным властей Дубая, пожар на судне удалось потушить. Они также заявили, что удар по танкеру был нанесен дроном.

Кувейтское KUNA уточняет, что в момент атаки, организованной Ираном, судно было «полностью загружено» и находилось на якоре. Максимальная вместительность судна - почти 320 тысяч тонн нефти. В агентстве добавили, что «прямая и злонамеренная» атака повредила корпус и «создала риск разлива нефти».

Еще один пожар в ночь на 31 марта в Дубае произошел при падении обломков сбитой ракеты на заброшенный дом в районе Аль-Бада. В результате этого незначительные травмы получили четыре человека, находившихся рядом со зданием, сообщили городские власти.

Об ударах в эту ночь сообщили власти и других стран. В министерстве обороны Кувейта предупреждали, чтоотражают «вражеские и беспилотные атаки». МВД Бахрейна сообщило, что в стране ночью звучали сирены, предупреждающие об угрозе атаки.

Минобороны Саудовской Аравии отчиталось об уничтожении восьми летевших в сторону страны баллистических ракет. Кроме того, UKMTO сообщило о двух снарядах, упавших рядом с контейнеровозом. Этот инцидент произошел в 40 км от саудовского портового города Рас-Таннура.

Соединенные Штаты и Израиль с 28 февраля наносят по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков.

Иран в ответ атакует Израиль и страны Персидского залива ракетами и дронами. По заявлениям Исламской Республики, целью атак на арабские страны являются американские военные базы в регионе. Под иранские удары попадали также нефтехранилища в ряде стран Персидского залива и нефтяные танкеры.