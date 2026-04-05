Под высыхающим Большим Соленым озером обнаружили гигантский резервуар пресной воды

// Brian Maffly, University of Utah

CentralAsia (CA) - Ученые Университета Юты выявили обширную подземную систему пресных вод под Большим Соленым озером — крупнейшим бессточным озером Западного полушария. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Открытие началось с загадки. В последние годы на высохшем дне озера в районе залива Фармингтон стали появляться необычные круглые холмы диаметром от 50 до 100 метров, покрытые густыми зарослями тростника высотой около пяти метров. Оказалось, что их формирует пресная вода, под давлением выходящая на поверхность сквозь разломы в водоупорном слое.

Чтобы разобраться в природе явления, исследователи в феврале 2025 года провели аэроэлектромагнитную съемку: вертолет прошел 154 мили над заливом Фармингтон и островом Антилоп, буксируя специальные приборы. Метод позволяет различать соленую и пресную воду по электрической проводимости. Результаты превзошли все ожидания: пресная вода заполняет осадочные породы на глубину от трех до четырех километров и простирается значительно дальше к центру озера, чем предполагалось. Обычно гидрологи ожидают обнаружить рассол на всем подземном пространстве под соленым озером — пресная вода должна была оставаться лишь у краев. Но здесь картина оказалась обратной.

Открытие имеет не только научное, но и практическое значение. Уровень Большого Соленого озера падает, обнажая около 800 квадратных миль дна. Высохший лакбед становится источником пыли, загрязненной тяжелыми металлами и представляющей угрозу для здоровья жителей близлежащих районов. Исследователи теперь изучают возможность использования подземных вод для увлажнения наиболее проблемных участков и подавления пыли — не нарушая при этом сам водоносный горизонт.

«Это первостепенная задача, потому что она сугубо практическая, — объяснил гидролог и соавтор исследования Билл Джонсон. — Заполнить залив Фармингтон водой до уровня, при котором пыль не будет подниматься совсем, вряд ли удастся. Подземные воды могли бы стать отличным решением».

Пока съемка охватила лишь небольшую часть озера. Ученые планируют расширить исследование на всю площадь водоема — около 1 500 квадратных миль. Авторы полагают, что разработанный подход может применяться и для поиска пресной воды под другими бессточными озерами мира.