Ждать ли резкого повышения цен на бензин в России в апреле, - мнения экспертов

CentralAsia (CA) - В большинстве регионов России стоимость автомобильного топлива растет практически каждую неделю. Как могут измениться цены в апреле — что говорят специалисты в материале 56orb.ru.

Почему в России нефть дешевеет, а бензин — нет?

По мнению Дмитрия Матвеева, генерального директора компании «Мой Автопрокат» (сети автопрокатов в России и за рубежом), в России стоимость бензина на заправках не сильно связана с тем, что происходит на мировом рынке нефти. Основная часть цены каждого литра — это налоги (от 65% до 70%). Вес нефтяных котировок в стране не более 15%.

— С начала года акцизы на топливо выросли на 5,1%. Когда растут мировые цены на нефть, компаниям выгодно увеличивать поставки сырья на зарубежные рынки, и это логично, поскольку маржа экспорта — от 20 до 30%. Но экспорт потенциально может привести к снижению объемов топлива на внутреннем рынке, а значит, и к росту цен. Чтобы предотвратить такой сценарий, государство применяет механизм демпферных выплат, при котором компаниям компенсируется часть недополученной от экспорта прибыли при условии сохранения стабильных цен на топливо внутри страны. А в случае ухудшения ситуации правительство имеет возможность ввести запрет на экспорт бензина, — считает эксперт.

Стоит отметить, что в Оренбургской области также упали цены на газ и нефть. Однако бензин продолжает дорожать — рост показателя превысил отметку в 11%.

От чего зависит цена на бензин в России?

Специалист отмечает, что цена бензина влияет на общую инфляцию в стране, поэтому Центробанк и Минфин всегда ищут баланс: с одной стороны — сдерживание цен, с другой — наполнение бюджета за счет налогов на нефть и газ.

— Стоимость бензина в России сильно зависит от стабильности работы российских нефтеперерабатывающих заводов, эффективности производственных процессов и их способности противостоять внешним угрозам. Из-за атак беспилотников приходится проводить внеплановые ремонты и сбивается логистика, и это ведет к дефициту топлива, а значит, и росту цен на него в отдельных регионах.

Какие основные причины подорожания топлива сейчас:

сезонный рост потребления. Весной начинается весенняя страда на полях, которая продлится до середины июня;

весной-летом резко увеличивается внутренний автотуризм. Мобильность населения увеличивается не только из-за начала сезона отпусков с 1 мая, но и из-за того, что количество путешествий выходного дня в РФ за год выросло в два раза;

увеличение логистической нагрузки и рост онлайн-торговли в преддверии лета.

— Власти успокаивают: дефицита бензина в стране нет. Рост цен продолжится, но в пределах инфляции. Я думаю так и будет, — считает Дмитрий Матвеев.

Цены на бензин в апреле 2026 года: прогнозы

Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ, прогнозирует, что в апреле 2026 года ожидается планомерный рост цен на бензин, не превышающий один-два рубля за литр топлива.

Это связывают с сезонным повышением спроса за счет проведения сельскохозяйственных работ, дачного сезона, увеличения количества туристических поездок, ремонтными работами на НПЗ.

— Применяемый правительством механизм демпфера и продления запрета на экспорт для трейдеров позволяет контролировать ситуацию на рынке, предотвратить скачки цен. Однако, в нем отсутствует механизм снижения цены бензина, — говорит эксперт.

На формирование цены бензина в апреле будут оказывать влияние:

демпфер, являющийся основным сдерживающим рост цен фактором;

состояние НПЗ и предложение топлива на рынке;

позиция правительства в части экспортных ограничений на вывоз топлива;

сезонность;

регулирование торговли, в том числе биржевой.

При этом эксперт отмечает, что несмотря на сложности текущего механизма ценообразования на рынке бензина, он достиг своей цели, позволил остановить темпы роста цен, наблюдавшиеся в 2025 году и стабилизировать рынок в январе–марте 2026 года, что позволит участникам рынка в апреле наблюдать более стабильную ситуацию.

Цены на бензин в России продолжают расти

Какое топливо подорожало сильнее всего: данные Росстата

По информации Росстата, по данным от 23 марта подорожали и бензин, и дизель:

АИ-92 — в среднем 63,02 рубля (+23 копейки за неделю);

АИ-95 — 68,43 рубля (+25 копеек);

АИ-98 и выше — 92,36 рубля (+24 копейки);

дизельное топливо — 77,60 рублей (+18 копеек).

Сколько стоит бензин в Оренбуржье? Данные Оренбургстата

По данным Оренбургстата, 23 марта средние цены на бензин и дизель демонстрировали рост по сравнению с предыдущей неделей:

АИ-92 — 61,72 рубль за литр, в то время как 16 марта цена составляла 61,52 рубля (+20 копеек за неделю);

АИ-95 — 66,31 рублей, а не 66,12, как 10 марта (+19 копеек);

АИ-98 и выше — 89,99 рублей за литр (+17 копеек за неделю).

Дизельного топлива также коснулось повышение стоимости — в среднем литр стал дороже на одну копейку: с 75,64 до 75,65 рублей.

При этом вот такой фотофакт в редакцию 56орб прислали подписчики: на одной заправке Оренбурга цены на бензин «95» уже превысили 70 рублей за литр. Чтобы залить полный бак бензина, автомобилист отдал свыше 3742 рублей.