В Казахстане создают единую сеть региональных травматологических центров

CentralAsia (KZ) -  В Астане, Алматы и Балхаше запускается проект по созданию единой сети региональных травматологических центров с новой моделью оказания помощи при травмах, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Центры будут работать круглосуточно и обеспечивать полный цикл лечения: от экстренной помощи и реанимации до высокотехнологичных операций и реабилитации.

«Это позволит оказывать помощь на месте, без потери времени на транспортировку в крупные города», - сообщили в Минздраве, отметив, что ежегодно регистрируются сотни тысяч случаев травм, а ДТП остаются одной из ключевых причин смертности, при этом до 40% летальных исходов происходят в первые часы после травмы из-за несвоевременного доступа к специализированной помощи.

В министерстве подчеркнули, что эти центры станут координационными центрами травматологической службы в регионах, то есть врачи смогут получать консультации ведущих специалистов Национального научного центра травматологии и ортопедии им. академика Батпенова в режиме реального времени, будут внедряться телемедицинские технологии и усилена подготовка кадров.

«Пилотный проект на стадии реализации в Астане, Алматы на базе ГКБ 4, и Балхаше. В дальнейшем сеть будет масштабирована на другие регионы с высокой нагрузкой травматизма», - уточнили в министерстве.

