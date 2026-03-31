В Монголии отмечается «Международный день безотходного производства»

Постоянный координатор ООН Яап ван Херден выступает с речью

CentralAsia (MNG) -

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой в 2022 году, «Международный день безотходного производства» отмечается ежегодно 31 марта с целью содействия устойчивым моделям потребления и производства и продвижения глобальных усилий по сокращению отходов.

В этом году мероприятие, организованное совместно Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программой ООН по населенным пунктам (Хабитат), привлекло внимание к важнейшей проблеме пищевых отходов и их связи с загрязнением окружающей среды.

В рамках мероприятия совместно с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Центром ООН по населенным пунктам (ЮН-Хабитат), Базельским региональным центром по Азии и Тихому океану и Министерством окружающей среды и изменения климата (МОСИК) Монголии был организован вебинар на тему «Мобилизация городских действий и международного сотрудничества в целях достижения нулевого уровня пищевых отходов».

В этом контексте МОСИК уделяет первостепенное внимание поддержке вебинара как платформы для распространения информации и укрепления правовой и политической базы, связанной с инициативами по достижению нулевого уровня отходов. В гибридном мероприятии приняли участие более 100 представителей мэрии Улан-Батора, канцелярий губернаторов девяти районов Улан-Батора, городов Эрдэнэт, Дархан и Хархорин, а также аймаков, включая Завхан, Хөвсгөл, Хэнтий, Төв, Булган, Өвөрхангай и Дорнод.

В ходе мероприятия постоянный координатор ООН Яап ван Хирден и государственный секретарь МЭКБ Батбаяр Шүрэнчулуун подчеркнули важность укрепления сотрудничества и ускорения действий, направленных на устойчивое будущее без отходов.

