Самая густонаселённая страна мира начинает перепись населения: её проведут 3 млн чиновников

CentralAsia (CA) - С 1 апреля в Индии начнётся перепись населения. В ней планируют задействовать более 3 млн чиновников, сообщает Reuters.

Проводимая раз в десять лет перепись населения, первоначально запланированная на 2021 год, и отложенная из-за пандемии Covid-19, продлится год.

На первом этапе жители страны могут самостоятельно пройти регистрацию онлайн. Затем начнётся поквартирный обход. Во время переписи будут собирать полную личную информацию о жителях страны, а также учитывать жилищные условия. Кроме различных статистических данных переписчики населения будут собирать данные о кастах.

В 2011 году в Индии впервые за 80 лет были проведены данные о кастовой принадлежности населения, однако эти данные не были в полной мере опубликованы из-за опасений по поводу их точности. В стране существует множество политических партий, основанных на кастовой принадлежности, и многие государственные учреждения обязаны предоставлять квоты в рамках программы позитивной дискриминации так называемым низшим кастам при приёме на работу и поступлении в учебные заведения. Сторонники считают, что необходимо собирать данные о кастах, чтобы нуждающиеся смогли получить государственную помощь, в то время как критики утверждают, что кастовая система недопустима в стране, стремящейся стать крупной мировой державой.

По данным Worldometer, численность населения Индии составляет 1 473 401 158 человек. Население страны составляет 17,79% от общей численности населения мира. Индия занимает 1-е место в списке стран по численности населения.