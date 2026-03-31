Минобороны Турции сообщило об уничтожении баллистической ракеты из Ирана

- 12:36, 31 марта 2026
CentralAsia (CA) - Турецкие средства ПВО сбили запущенную из Ирана баллистическую ракету. Об этом сообщили в Минобороны страны. По данным ведомства, это четвертый подобный случай с начала эскалации на Ближнем Востоке.
«Все необходимые меры будут приняты решительно и без сомнений в отношении любой угрозы территории Турции и ее воздушному пространству»,— указано в заявлении турецкого Минобороны. В ведомстве добавили, что, тщательно отслеживая события в регионе, ставят в приоритет национальную безопасность.
Как заявляли ранее в Минобороны Турции, в районе военной базы в провинции Адана установят дополнительную систему ЗРК Patriot. Еще один комплекс разместят в турецкой провинции Малатья, где расположена радиолокационная станция раннего предупреждения.