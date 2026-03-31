Какой будет погода в Узбекистане в апреле

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал предварительный прогноз на апрель и обзор погоды в этом месяце в разные исторические периоды.

По данным синоптиков, в этом году апрель начнётся с характерной для разгара весны неустойчивой погоды.

В первую декаду месяца по стране временами пройдут кратковременные дожди с грозами. Дожди будут носить локальный характер, идти не везде и не каждый день. Во второй и третьей декадах апреля дожди ожидаются по 1−3 дня.

В течение месяца температура воздуха будет колебаться на довольно высоком температурном фоне: ночью от +7…+12 до +12…+17 градусов, днём — от +15…+20 до +27…+32.

Какая бывает погода в апреле

Апрель в Узбекистане — один из самых влажных месяцев в году. Дожди, обычно с грозами и шквалистым ветром, выпадают довольно часто. По северу, крайнему югу и пустынной зоне в среднем за месяц бывает от 5 до 8 дней с выпадением осадков, ближе к горам число дней с осадками увеличивается до 9−13.

Отличительная особенность выпадения дождей в апреле — это крайняя неравномерность их распределения по территории, отмечают синоптики.

«Бывали экстремально сухие апрели, когда количество осадков за месяц по большей части территории не превышало 5−30% от нормы, а кое-где они не отмечались вообще. Таким был апрель 1975 года. В Ташкенте дождь выпадал лишь дважды, и количество осадков за месяц составило всего 2 мм (3% от нормы). Бывали и такие апрели, когда в отдельных регионах республики за месяц осадков выпадало в 3−5 раз больше нормы», — говорится в обзоре.

В Ташкенте самым дождливым за всю историю метеорологических наблюдений был апрель 1990 года, когда за месяц выпало около 300% от месячной нормы, а число дней с осадками составило 19 (при норме 13 дней).

Один раз в 6−8 лет в отдельных районах страны отмечается кратковременный переход дождя в снег. В последний раз это было в апреле 2020 года, когда по центральным и даже местами по южным областям в конце первой декады месяца (8 апреля) выпал снег. На утро 9 апреля высота снежного покрова местами достигала 7−20 см.

Самая поздняя дата выпадения снега в Узбекистане — 30 апреля 1989 года. Это был единственный случай за всю историю наблюдений.

В апреле продолжается интенсивное таяние снега в горных районах. На конец месяца, согласно климатическим данным, снег сохраняется лишь в высокогорной зоне.