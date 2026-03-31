Трамп хочет завершить войну против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп сообщил помощникам, что готов завершить военную кампанию США против Ирана даже в том случае, если Ормузский пролив останется закрытым, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации президента.

По словам источников, в последние дни Трамп и его советники пришли к выводу, что операция по открытию Ормузского пролива выйдет за рамки срока в четыре-шесть недель. Президент хочет, чтобы США достигли своих основных целей — это ослабление иранского флота и уничтожение ракетной программы.

Затем, как пишет WSJ, Трамп планирует свернуть текущие боевые действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободной торговли. Если это не удастся, Вашингтон будет добиваться того, чтобы союзники в Европе и странах Персидского залива взяли на себя ведущую роль в открытии пролива, сказали источники.

Трамп и его команда считают, что Ормузский пролив гораздо важнее для стран Европы, Ближнего Востока и Азии, чем для США. В течение нескольких недель представители администрации в Вашингтоне обращались к союзникам и партнерам с просьбой подготовиться к переговорам или операциям, которые обеспечат открытие пролива, пишет The Wall Street Journal.

Накануне Трамп заявил, что США ведут серьезные переговоры с «новым и более разумным режимом» о прекращении наших военных операций в Иране и вновь пригрозил «стереть с лица земли иранские электростанции», если Ормузский пролив не будет немедленно открыт. The Wall Street Journal напоминает, что в регион уже вошел 31-й экспедиционный корпус морской пехоты. Также туда переброшены подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии, а кроме того, Трамп рассматривает возможность отправки еще 10 тысяч военных.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 30 марта заявила журналистам, что США «работают» над нормализацией операций в Ормузском проливе, но не назвала это в числе основных военных целей — таких как нанесение ударов по иранскому флоту, ракетной программе и ядерным возможностям. Госсекретарь США Марко Рубио в этот же день заявил, что американская кампания будет завершена в течение нескольких недель. «Тогда мы столкнемся с проблемой Ормузского пролива, и решение будет за Ираном», — добавил он.