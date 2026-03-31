Землетрясение силой два балла ощутили жители Казахстана

CentralAsia (KZ) - В Жетысуской области произошло землетрясение, сообщил МЧС Казахстана.

Это произошло в 11:11 утра по времени Астаны, эпицентр расположен в 273 км на северо-восток от Алматы. Расчетная интенсивность составила два балла.

«Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступали, звонков от населения на 112 не поступало», - отметили в МЧС.

Толчки зарегистрировали в области и в ночь на 31 марта, сообщили сейсмологи. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

