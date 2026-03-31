МАГАТЭ подтвердило готовность поддержать развитие ядерной медицины в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило готовность содействовать Узбекистану в развитии ядерной медицины и внедрении современных медицинских технологий в отрасль. 

Соответствующее письмо поступило в посольство Узбекистана в Вене. В документе агентство выразило готовность участвовать в разработке стратегической "дорожной карты" и национальной стратегии по развитию этого направления. 

В МАГАТЭ отметили, что инициатива Узбекистана по формированию комплексного подхода к ядерной медицине является своевременной и значимой. Реализация таких проектов позволит укрепить систему здравоохранения, расширить доступ населения к онкологической помощи и повысить качество диагностики и лечения. 

Поддержка будет осуществляться в рамках программ технического сотрудничества агентства, а также Совместного плана действий на 2025–2027 годы. Особое внимание планируется уделить экспертному и консультативному сопровождению, чтобы развитие отрасли соответствовало международным стандартам безопасности и лучшим мировым практикам. 

Кроме того, МАГАТЭ выразило заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия с Узбекистаном в таких направлениях, как радиотерапия, радиология и радиофармация. 

Ожидается, что углубление сотрудничества поможет модернизации медицинской инфраструктуры страны и внедрению передовых методов лечения.

Специалистов-онкологов для вновь созданного в Ташкенте Республиканского центра онкологии и радиологии будут готовить в сотрудничестве с МАГАТЭ.

