Reuters: Украинские беспилотники в пятый раз за 10 дней атаковали российский порт Усть-Луга, приостановлено 40% нефтяных мощностей

Спутниковый снимок в ближнем инфракрасном диапазоне показывает дым, поднимающийся над российским балтийским портом Усть-Луга после напад

CentralAsia (CA) - Во вторник украинские беспилотники в пятый раз за 10 дней нанесли удар по российскому порту Усть-Луга на Балтийском море, а источники в отрасли сообщили Reuters, что был поражен нефтеперерабатывающий терминал, что, вероятно, усугубит трудности России с экспортом нефти.

В течение последнего месяца Киев активизировал атаки на российскую нефтеэкспортную инфраструктуру, нанеся самые массированные удары беспилотниками за более чем четыре года войны по балтийским портам Усть-Луга и Приморск.

По расчетам агентства Reuters, основанным на рыночных данных, по меньшей мере 40% экспортных мощностей России по добыче нефти были приостановлены из-за атак беспилотников, спорной забастовки на крупном нефтепроводе и захвата танкеров.

Региональный губернатор Александр Дрозденко заявил, что три человека, в том числе двое детей, получили ранения, им была оказана медицинская помощь, а несколько зданий были повреждены в результате ночных нападений.

В сообщении в Telegram, отправленном в 04:09 по Гринвичу, он заявил, что предупреждение о воздушной тревоге в регионе отменено, но не предоставил никаких подробностей о повреждениях порта.

Три источника в отрасли сообщили Reuters, что украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие терминалы, эксплуатируемые российской трубопроводной монополией «Транснефть» (TRNF_p.MM)., открывает новую вкладкув ходе последней атаки. Компания «Транснефть» не сразу ответила на запрос о комментарии.

Уст-Луга, расположенный на юго-восточном берегу Финляндияского залива, представляет собой обширный комплекс нефтеперерабатывающих предприятий и экспортных терминалов, занимающихся переработкой сырой нефти и нефтепродуктов.

Согласно данным из источников, в прошлом году порт экспортировал 32,9 миллиона метрических тонн нефтепродуктов. Обычно он перерабатывает около 700 000 баррелей сырой нефти в день.

Власти заявляют, что Усть-Луга подверглась обстрелу 22, 25, 27, 29 и 31 марта, что привело к приостановке экспортных операций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что некоторые союзники Украины послали Киеву «сигналы» о возможности сокращения масштабов дальних ударов по нефтяному сектору России на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители.