В Узбекистане разоблачена группа пенсионеров, которые втянулись в наркобизнес

CentralAsia (UZ) - В Сурхандарьинской области Узбекистана правоохранительные органы пресекли деятельность наркогруппы, в состав которой входили пенсионеры. Об этом сообщает kun.uz.

По данным МВД, жители приграничных районов, в том числе пожилые люди, вступили в сговор с афганскими поставщиками и занимались ввозом опия на территорию Узбекистана с последующим распространением в Термезе и прилегающих районах.

В ходе оперативных мероприятий был задержан один из участников — пожилой курьер, у которого обнаружили наркотическое вещество. Позднее установлены и другие фигуранты. У одного из них изъяты денежные средства, у другого — 5 граммов наркотика.

В доме предполагаемого организатора обнаружен крупный запас запрещенных веществ. Изъято 12 свертков опия общей массой более 12 килограммов, а также приспособления для его употребления.

Возбуждено уголовное дело, все подозреваемые задержаны. Следствие продолжается.

В ноябре 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил проект Национальной программы комплексных практических действий по предупреждению и борьбе с наркопреступлениями. Документ рассчитан на 2025-26 годы и включает в себя свыше 100 оперативно-профилактических, организационно-воспитательных и информационно-агитационных мероприятий.

Актуальность принятия глобальных мер объяснялась негативной статистикой, согласно которой с начала 2025-го выявлено свыше 11 тысяч соответствующих преступлений, изъято порядка 2,5 тонн наркотических средств. С каждым годом появляются новые формы препаратов и способы совершения противозаконных действий.

Тогда же был предложен ряд инициатив по борьбе с наркотиками, в их числе применение более строгих уголовно-правовых механизмов, ужесточение ответственности за преступления, совершаемые в отношении молодежи, и прочее.