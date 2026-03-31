Ещё одно землетрясение произошло в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Второе за день ощутимое землетрясение произошло в городе Жаркенте Жетысуской области, сообщили в МЧС Казахстана.

Новые подземные толчки сеть сейсмических станций зарегистрировала в 13.23 сегодня, 31 марта. Эпицентр располагался в 267 км на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Землетрясение произошло на глубине 10 км, магнитуду в МЧС не назвали.

В Жаркенте ощутили событие силой два балла.

Первое землетрясение произошло в 11.11. Эпицентр располагался в трёх километрах от последней точки. Тогда подземные толчки силой два балла ощутили не только в Жаркенте, а также в Текели и селе Жансугуров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

