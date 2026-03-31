Кремль не увидел в заявлениях Зеленского предложения о пасхальном перемирии
Дмитрий Песков
CentralAsia (CA) -  Россия не увидела четко сформулированной инициативы в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о пасхальном перемирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «КоммерсантЪ».

«Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Дмитрий Песков заявил, что Украина нуждается в перемирии, поскольку, судя по динамике на фронте, «российские войска – где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед». «Позже это решение придется принимать более дорогой ценой. Об этом неоднократно говорил в том числе и наш президент»,— сказал российский пресс-секретарь.

Владимир Зеленский 30 марта заявил, что Украина готова к прекращению огня на время Пасхи: к полному или энергетическому. Год назад стороны уже договаривались о пасхальном перемирии.

