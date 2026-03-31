Цены на газ в Европе продолжают расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке, - СМИ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Цены на природный газ в Европе выросли почти на 75% за месяц. Перебои с поставками и низкий уровень запасов усиливают риск энергетического кризиса уже в ближайшие недели, пишет Finversia.

В понедельник фьючерсы поднялись до €55,3 за МВт·ч ($60,0). С начала марта рост составил уже 73% и это самый сильный месячный рост с осени 2021 года, когда Европа также сталкивалась с серьезным энергетическим напряжением.

Главной причиной роста стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Конфликт расширяется и затрагивает все больше стран и участников. К боевым действиям присоединились поддерживаемые Ираном хуситы из Йемена и уже нанесли первый удар по Израилю. США в ответ усилили военное присутствие и направили в регион тысячи военнослужащих. На этом фоне растет напряжение на рынках и усиливаются опасения дальнейшей эскалации.

Ситуация уже влияет на энергорынок, так как один из ключевых маршрутов поставок газа оказался фактически заблокирован. Речь идет об Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок сжиженного природного газа. Дополнительное давление создало закрытие крупнейшего в мире завода СПГ в Катаре, что заметно сократило предложение на рынке.

Европа оказалась особенно уязвимой, так как в последние годы регион сильно зависит от импорта СПГ, особенно после сокращения трубопроводных поставок. Странам приходится срочно искать альтернативные источники газа, что усиливает конкуренцию и дополнительно подталкивает цены вверх.

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах остается низким. Они заполнены примерно на 28%, что считается критическим показателем для конца зимы. Обычно в это время страны уже начинают подготовку к следующему отопительному сезону, однако текущих объемов явно недостаточно. Эксперты предупреждают, что при отсутствии восстановления поставок СПГ Европа может столкнуться с нехваткой газа уже в ближайшие недели, что приведет к дальнейшему росту цен и создаст риски для промышленности и общей энергетической стабильности.

Рынок сейчас находится в состоянии высокой неопределенности. Любые новости о развитии конфликта или восстановлении поставок могут резко повлиять на цены. Пока же ситуация остается напряженной и нестабильной.