Монгольское слово «СЭТГЭЛ» набирает популярность среди азиатских звезд

CentralAsia (MNG) -

Согласно MiddleAsianNews, южнокорейский певец, танцор и модель О Се-хун из группы Exo произвел фурор в мире моды, появившись в в бейсболке с монгольским словом «СЭТГЭЛ» («Soul»), написанным кириллицей.

Он любит демонстрировать эту бейсболку, и когда журналистов спросили о значении этого слова, он ответил: «СЭТГЭЛ — это монгольское слово. Оно означает «любовь» и «сердце».

О Се-хун родился 12 апреля 1994 года в районе Чуннан, Сеул, Южная Корея. В феврале 2013 года он окончил Сеульскую школу исполнительских искусств. У него есть старший брат.

О Сехун (오세훈), известный под мононимом Сехун, — южнокорейский рэпер, певец, автор песен, актёр и танцор. Он является участником южнокорейско-китайской бой-группы Exo и её подгруппы Exo-SC. Помимо деятельности в составе группы, Сехун также снимался в различных фильмах и телесериалах, таких как «Докго: Перемотка» (2018), «Создатели секретных королев» (2018), «Пираты: Последнее королевское сокровище» (2022) и «Всё, что мы любили» (2023).

В 2017 и 2018 годах Сехун посещал показы мод Louis Vuitton в Париже. Оба года подряд он был признан самым стильно одетым мужчиной на показе Louis Vuitton.

В январе 2017 года Vogue Korea опубликовал фотосессию, в которой Сехун демонстрировал одежду из коллекции Moncler Gamme Bleu 2017. В декабре Сехун посетил вечеринку по случаю открытия флагманского магазина Moncler в Гонконге. В декабре 2021 года Сехун был объявлен первым мужчиной-глобальным амбассадором Dior.

Это же слово вытатуировано на левом плече известной тайваньской писательницы и актрисы Ван Цзин, более известной под сценическим псевдонимом Джингл Ван.

У нее на теле четыре татуировки, включая имена матери и сестры, а также библейский стих на руке, и четвертая — монгольское слово «Сэтгэл» на левом предплечье. Когда журналисты спросили ее о татуировке, она, как сообщается, просто ответила: «Почувствуй свои эмоции».

Джингл начала свою актерскую карьеру в 2017 году с фильма «Всё из-за любви». До этого она писала под псевдонимом Джун Джун.

Джингл Ван родилась 7 февраля 1998 года в районе Бейтоу, Тайбэй, Тайвань. Она выросла в семье с матерью-одиночкой, поэтому очень близка со своей матерью, но почти не помнит отца.

Джингл начала свою актерскую карьеру в 2017 году в фильме «Всё из-за любви». Прорыв произошел в 2019 году с психологическим фильмом ужасов «Задержание», где ее игра принесла ей награду за лучшую женскую роль на 22-й церемонии вручения кинопремий Тайбэя и номинацию на лучшую главную женскую роль на 56-й церемонии вручения премии «Золотой конь». Тайваньский Harper's Bazaar назвал ее восходящей звездой среди нового поколения тайваньских актрис.

