Еще одна восходящая монгольская звезда в американском баскетболе — Солонго Ган-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -

«Несмотря на травмы, полученные в выпускном году, Солонго продолжает свой путь в Нотр-Даме, — пишет On3 — лучший ресурс по вопросам студенческого и школьного спорта, набора игроков и использования имени, имиджа и образа (NIL)», — передает MiddleAsianNews.

Это было три года назад. Теперь, когда Солонго собирается поступить в университет Нотр-Дам в июне, он вспоминает те разговоры и смеется.

«Плохие руки, не может двигаться, не в форме, не может перелезть через кольцо», — сказал Сандерсон, посмеиваясь. «А теперь он может перекинуть голову через кольцо».

Сандерсон явно гордится прогрессом, которого добился Солонго, занимающий 107-е место в рейтинге On3 и 17-е место среди центровых в классе 2026 года, с 2023 года. Именно тогда многолетний тренер по физической подготовке и его жена Дженн стали его законными опекунами. Называть Солонго их приемным сыном было бы технически неточно — они начали процесс усыновления, когда жили в Мичигане, но им пришлось начать его заново, когда они переехали в Теннесси, и к тому времени, когда они смогли его завершить, ему исполнилось 18 лет, — но по сути, он является частью их семьи.

И, будучи членом своей семьи, Сандерсон отнесся к Солонго так же, как и к своему собственному сыну, Джонатану Сандерсону, который также присоединится к команде Нотр-Дам в качестве перспективного игрока с четырьмя звездами рейтинга. Он посадил Солонго на новую диету, разработал для него индивидуальную программу тренировок, и, о чудо, тот стал перспективным игроком с четырьмя звездами рейтинга и получил предложения от восьми ведущих университетских команд.

В выпускном классе развитие Солонго столкнулось с трудностями, поскольку этот игрок ростом 213 см боролся с многочисленными травмами. В результате его сезон в школе La Lumiere в Ла-Порте (Индиана) оказался далеко не таким продуктивным, каким мог бы быть. Тем не менее, особенно Сандерсон, которого Солонго называет «Большой Джон» — в восторге от того, кем он может стать в будущем.

«Каковы шансы, что 15-летний подросток ростом 213 см и весом 136 кг окажется у меня дома?» — сказал Сандерсон. «Если посмотреть на его прогресс в 15, 16, 17, 18 лет, то он просто зашкаливает».

Баскетбольная карьера Солонго в старшей школе

Солонго, которого обычно называют "Гана", сломал руку во время тренировки осенью. Это стоило ему семи недель тренировок по баскетболу. Позже, во время январской игры в Дейтоне, штат Огайо, он повредил связку Лисфранка правой ноги. Проще говоря, это было растяжение связок средней части стопы, которое положило конец его школьной карьере.

Врачи рекомендовали проявлять осторожность, особенно учитывая, что рост Солонго составляет 7 футов (213 см), вес — 275 фунтов (125 кг), а размер обуви — 18 (в российской системе это размер 51–52.5, а в европейской — 53–54, что соответствует мужской обуви большого размера (XL/XXL)). Он провел в ортопедическом ботинке еще семь недель, и до этапа возвращения к игре, связанного с бегом, он еще не дошел.

«Никогда нельзя предсказать, когда произойдут травмы или когда ты выбудешь из строя по какой-либо причине», — сказал Солонго. «Я могу заниматься силовыми тренировками, улучшать форму верхней части тела и все такое, просто становиться лучше. Но я точно выбыл до конца сезона».

Солонго рассчитывает восстановить полную форму к моменту поступления в университет в июне. Когда это произойдёт, он постарается развить успех, достигнутый за предыдущие два года, хотя только один из них, на третьем курсе в школе Энсворт в Нэшвилле (штат Теннесси), был посвящён игре в баскетбол на соревновательном уровне.

Будучи второкурсником в средней школе Салина (штат Мичиган), Солонго не мог участвовать в соревнованиях из-за правила, запрещавшего иногородним игрокам переезжать и сразу же начинать играть. В это время он начал работать с Сандерсоном, который в то время был тренером по физической подготовке в Мичигане и за 15 лет работы с Wolverines подготовил 30 игроков НБА.

«Я просто поднимал столько тяжестей, сколько мог, занимался прыжками и выполнял все эти упражнения», — сказал Солонго. «Даже в Энсворте я продолжал тренироваться, делая прыжки из приседа и тому подобное. Большой Джон в этом очень хорош».

В университете Энсворт (в то время как Сандерсон работал в Университете Вандербильта) Солонго набирал в среднем 12.3 очка, 10.1 подбора и 1.3 блока за игру. Он также наладил взаимопонимание с Джонатаном Сандерсоном.

Джонатан Сандерсон

«Они неразлучны уже три года, — сказал Джон Сандерсон. — Мы прошли долгий путь. Он особенный ребенок. Он очень важен для нас. Мы любим его. Он любит нас. Я думаю, что все это — просто невероятное благословение».

Сможет ли он внести свой вклад в команду в свой первый год?

Ситуация осложняется из-за полученных травм. С тех пор как Мика Шрусберри стал главным тренером, у «Нотр-Дама» наблюдается недостаток адекватной игры под кольцом. Солонго, по крайней мере, обеспечил бы Джонатану сильное присутствие вблизи кольца в защите и угрозу в нападении с помощью передач верхом.

«Гана просто дает нам преимущество в росте, верно? — сказал Шрусберри. — Под кольцом, в краске, чего нам так не хватает, когда мы играем против других команд, у которых просто огромные центровые и более крупные игроки».

Однако, не имея возможности проявить себя в течение полноценного сезона в старшей школе Ла Люмьер, Джонатан Сандерсон, вероятно, не хочет оказывать слишком большое давление на Солонго, требуя от него немедленного вклада в игру.

Две главные проблемы на данный момент — это развитие его атакующей игры, которая еще очень несовершенна, учитывая его недавний приход в баскетбол, и умение переключаться на более низкорослых защитников.

«В некоторых играх против более крупных команд играют более крупные игроки, и он может играть больше», — сказал Шрусберри. «Когда играешь против более низкорослых соперников, он не может играть больше, верно? И над этим ему нужно продолжать работать, чтобы постоянно оставаться на площадке».

«Да, мне нужно поработать над своей скоростью, особенно в боковом направлении», — сказал Солонго.

«Мне, вероятно, иногда придётся защищаться против защитников, поэтому я буду работать над своими боковыми движениями. Это для меня самое главное».

Солонго также не оказывает на себя слишком большого давления, чтобы играть в первый год — хотя такое развитие событий, безусловно, улучшило бы перспективы «Нотр-Дама» на успешный четвёртый сезон под руководством Шрусберри.

«Я просто хочу показать себя с лучшей стороны, — сказал Солонго. — Просто лучше изучить игру, поработать над своими навыками, игровым интеллектом и тому подобным. И быть единым целым с командой, что бы ни случилось».

