Всемирный туристический форум назвал Монголию новым туристическим хабом к 2026 году

CentralAsia (MNG) -

Полное руководство по туризму в Монголии: тенденции отрасли до 2026 года, экономическое влияние и анализ роста на 10 лет вперед

Как сообщает MiddleAsianNews, Монголия официально стала одним из ведущих мировых туристических направлений. Превратившись из нишевого сезонного развлечения в центральный столп национальной экономики, «страна Вечного Синего Неба» в настоящее время переживает беспрецедентный туристический бум.

После того как в 2024 году Lonely Planet назвала страну «лучшим туристическим направлением», ожидается, что к середине 2026 года число иностранных туристов превысит один миллион, а годовой доход составит более $2 млрд.

Статистика туризма в Монголии: десятилетие роста (2016-2026)

Последние десять лет ознаменовались резким переходом от стагнации к рекордному росту. В период с 2012 по 2019 год рост был умеренным, совокупный темп роста числа иностранных туристов составил всего 3.2%. Однако после пандемии, благодаря инициативе «Годы для посещения Монголии», число прибытий резко возросло с 33 100 в 2021 году до более чем 846 000 к концу 2025 года.

Стратегические факторы: Кампания «Go Mongolia!»

Катализатором этого подъема стала брендинговая кампания «Go Mongolia!». Запущенная при поддержке Всемирного банка, кампания успешно изменила имидж Монголии, представив ее как страну «безграничных возможностей» и «молодежного динамизма».

Глобальный охват: контент, связанный с кампанией, охватил 155 миллионов человек по всему миру благодаря партнерству с CNN и Financial Times.

Влияние инфлюенсеров: Только «Nas Summit» породил 40 публикаций, которые охватили 155 миллионов человек в интернете.

Целевые рынки: Хотя Россия и Китай по-прежнему занимают сильные позиции, Южная Корея стала важнейшим фактором роста: число прибывающих из Кореи, Китая и России выросло более чем на 50% с 2025 года.

Инфраструктурная революция: доступ к «нетронутым» территориям

Исторически сложилось так, что доступность являлась самым большим препятствием для этого сектора. За последнее десятилетие Монголия преобразила свои «глобальные ворота» благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру.

Международный аэропорт имени Чингисхана (UBN): открытый в 2021 году в партнерстве с Японией, аэропорт UBN может обслуживать 3 миллиона пассажиров в год и располагает возможностями для приема широкофюзеляжных самолетов Boeing 747 и 787.

Политика «Полеты без границ»: в рамках этой инициативы 2025 года расширены прямые маршруты. Среди новых достижений 2026 года — первое в истории прямое сообщение из Северной Америки (Торонто — Улан-Батор через Air Transat) и круглогодичные рейсы Dreamliner в Сингапур.

Национальная сеть автомобильных дорог: теперь все 21 аймак соединены асфальтированными дорогами со столицей Улан-Батором, что облегчает поездки в пустыню Гоби и к озеру Хөвсгөл.

Туризм в любое время года: за пределами летнего пика

Ключевым компонентом политики «Видение 2050» является переход к круглогодичным путешествиям. В настоящее время межсезонье в Монголии является периодом активного роста числа любителей приключений.

Зимние фестивали: такие мероприятия, как Ледовый фестиваль на озере Хөвсгөл и празднование Лунного Нового года (Цагаан Сар), привлекают тысячи зимних туристов.

Приключения в дикой природе: Путешественники все чаще заказывают специализированные туры для наблюдения за снежными барсами, горными козлами и монгольскими газелями в заснеженных местах обитания.

Экономическое влияние: Только в январе 2026 года страну посетило более 21 000 иностранных туристов, что свидетельствует о том, что зима больше не является «сезоном затишья».

Экологичная роскошь: ландшафт индустрии гостеприимства

Сектор размещения разделился на два премиум-сегмента:

Роскошная городская среда: в Улан-Баторе представлены международные бренды, включая Shangri-La, Kempinski и Novotel, а также планируется открытие пятизвездочных отелей, таких как Mövenpick.

Экотуризм и модернизация сельской местности: Сельские «юрточные лагеря» быстро модернизировались. Элитные отели, такие как Three Camels Lodge и Mongke Tengri Camp, теперь предлагают отдельные ванные комнаты и изысканную кухню по цене от 500 долларов за ночь.

Интеграция технологий: к 2025 году даже в отдаленных юртовых лагерях будут использовать Starlink для связи и теплицы для выращивания свежих продуктов.

Перспективы на будущее: 2 миллиона туристов к 2028 году

Правительство Монголии продлило программу «Годы для посещения Монголии» до 2028 года, поставив перед собой амбициозную цель — 2 миллиона иностранных туристов. Для достижения этой цели Министерство культуры и туризма сосредоточивает свои усилия на следующих направлениях:

Цифровая интеграция: внедрение технологии «умных ворот» и цифровых карт прибытия в аэропортах к середине 2026 года.

Нишевые рынки: стремительное развитие туризма, связанного с наблюдением за птицами (более 500 видов), и научного экотуризма.

Культурная дипломатия: содействие развитию креативных индустрий и «центров кочевой цивилизации» на международном уровне в рамках концепции «Видение 2050».

Развитие туризма в Монголии с 2016 по 2026 год представляет собой один из самых успешных примеров ребрендинга и развития инфраструктуры страны в Азии. Благодаря сочетанию древнего кочевого наследия с современными технологиями связи и устойчивыми практиками, Монголия закрепила за собой место ведущего мирового направления для настоящих приключений.

