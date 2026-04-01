Shangri-La сообщает о значительном росте бизнеса в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Компания Shangri-La Asia Ltd. сообщила о значительном росте своей деятельности в Монголии в 2025 году, включая гостиничный бизнес и коммерческую недвижимость. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В отчетном году выручка отеля Shangri-La в Улан-Баторе выросла на 5.1 процента по сравнению с предыдущим годом и достигла $22.8 млн.

Заполняемость отелей выросла с 39 до 41 процента, а средняя стоимость номера увеличилась до $272, в результате чего выручка с номера выросла до $112. В результате монгольский сегмент, понесший убыток в размере $2.2 млн в 2024 году, стал прибыльным в 2025 году, получив прибыль в размере $0.6 млн.

Объем операций с коммерческой недвижимостью в Монголии, включая аренду офисных помещений и торговые площади, составил $40.1 млн, что на 9.9% больше, чем в предыдущем году.

В международном масштабе общий доход Shangri-La Asia в прошлом году оценивался в $2,2 млрд большая часть которых пришлась на деятельность в Гонконге и Японии.

