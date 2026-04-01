Художники-экологи из Слиндона, Великобритания, присоединились к экспедиции в Монголию. Видео

CentralAsia (MNG) -

Художники-экологи Марк и Ребекка Форд из Слиндона сменили холмистые пейзажи Сассекса на бескрайние, нетронутые горизонты монгольских степей в смелой новой экспедиции в области лэнд-арта.

Согласно MiddleAsianNews, проект под названием JAVAR («Жавар») основан на монгольской концепции мороза как метафоры стойкости, спячки и внутреннего обновления (слово «жавар» переводится с монгольского на русский как «мороз»).

Дуэт совершил автомобильное путешествие по опасным дорогам на расстояние 600 км от столицы Улан-Батора до отдаленного района озера Хубсугул, чтобы создать произведения, созданные специально для этого места, объединив культурные и экологические истории родины с историями одного из величайших кочевых регионов мира.

Их принимала улан-баторская художественная организация OIRArt Hub, которая пригласила десять международных художников исследовать замерзшее озеро при экстремальной температуре -30°C. Используя исключительно природные материалы, найденные на месте, для создания временных инсталляций, они отреагировали на экстремальные условия, известные как «Синяя жемчужина», окруженная заснеженными горами Саян и таежными лесами — суровым ландшафтом, в котором находится крупнейшее в стране пресноводное озеро, содержащее почти 70 процентов пресной воды Монголии.

Международная зимняя художественная резиденция JAVAR 2026 — первая резиденция такого рода в Монголии. Программа объединила монгольских и зарубежных художников для «создания новых произведений в одном из самых нетронутых зимних пейзажей страны, способствуя художественным исследованиям, размышлениям и межкультурному обмену в экстремальных условиях».

После завершения резиденции в Улан-Баторе был организован ряд публичных программ и образовательных мероприятий с целью «расширить влияние резиденции и способствовать диалогу о современном искусстве и экологических практиках».

На YouTube-канале OIR Art Hub вышел видеодокументальный фильм, рассказывающий о процессе и результатах зимней художественной резиденции JAVAR.

Марк и Ребекка, работая под брендом Two Circles Design, создают инсталляции и скульптуры, специально разработанные для конкретных мест, из найденных и выращенных природных материалов, сочетая традиционные техники с современным экологическим искусством. Вдохновленные археологией, географией и ритмами природного мира, они, по их словам, развивают свои работы, позволяя материалам направлять форму и повествование.

Кроме того, 5 марта 2026 года они приняли участие в программе Монгольского телевидения «Это утро» (Өнөө Өглөө), где поделились своими впечатлениями и опытом, полученными во время пребывания в резиденции.

Слиндон — это преимущественно сельская деревня и гражданский приход в округе Арун Западного Суссекса, Англия, с развитым центром, расположенным среди лесов. Большая часть лесов Слиндона принадлежит Национальному фонду и находится на южной окраине обрыва Национального парка Саут-Даунс. Центр Слиндона расположен в шести милях (9,7 км) к северо-востоку от Чичестера.

